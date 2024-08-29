شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: المبادرات الوطنية رسخت مفهوم التفاعل والحس الوطنى لدى المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب أول رئيس الإتحاد الدولي للخدمات، أن إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية والذء جاء تحت عنوان "بداية جديدة لبناء الإنسان"، يأتى معززا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق رؤية مصر 2030 ، وتطبيق برنامج الحكومة الجديدة للتنمية المستدامة فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أنه يتضمن مخرجات الحوار الوطني ، ويسهم في تحسين حياة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يتضمنه من رؤية شمولية لكافة المحاور الرئيسية المتعلقة بالصحة والتعليم وتحسين جودة الخدمات التي تهم الشارع المصري وتلمسه بشكل مباشر.

وأضاف فؤاد، أن ما يستهدفه المشروع من تطوير وتحسين للعديد من الأنشطة والخدمات والبرامج المتنوعة ستستفيد منه كافة الطبقات والفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد 65 عاما، وذلك عبر تحقيق نظام صحى شامل، وتطوير لجودة التعليم، وتوفير فرص عمل لائقة تحقق طموحات الشباب والدولة فى التنمية الاقتصادية الشاملة، وصياغة مفهوما جادا نحو تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية ، للمواطنين بشتى الوسائل.

ودعا رئيس النقابة العامة للمرافق، كافة مؤسسات الدولة بالحرص على تحقيق مستهدفات المشروع من خلال العمل بشكل يعزز من تحقيق أهدافه المرجوة، والتي تعود بالنفع على المجتمع المصري.

وأشار فؤاد، إلى أن كافة المبادرات الوطنية والمشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، غيرت كثيرا من النمط الاعتيادي للعمل العام، ورسخت مفهوم التفاعل والتشارك وزيادة الوعي والحس الوطني لدى المجتمع المدني، للعمل والكفاح ومجابهة التحديات.