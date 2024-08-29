"ألقته من الطابق الخامس".. إجراء جديد ضد "سيدة الهرم" المتهمة بقتل زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:

تباشر النيابة، التحقيق مع المتهمة بقتل زوجها بإلقائه من الطابق الخامس؛ لخلافات بينهما بمنطقة الهرم في الجيزة.

وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بمصرع شاب في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بكسور وسجحات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، أن الشاب لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار، وذلك بعدما نشبت مشادة كلامية بين المتوفي وزوجته بسبب خلافات أسرية بينهما، ودفعته زوجته من أعلى عقار حتى سقط غارقًا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على الزوجة المتهمة بقتل زوجها، وتم اقتيادها لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.