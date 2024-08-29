مات غرقًا بنهر النيل.. النيابة تصرح بدفن جثة شاب في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب مات غرقًا بنهر النيل بمنشأة القناطر، وذلك عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة غريق في مياه النيل بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة.

وتبين أنها لشاب في عقده الثاني لا يحمل أوراق تدل على هويته ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.