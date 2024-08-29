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"أوهمهم باستيراد سيارات من الخارج.. المشدد 7 سنوات لمتهم بالنصب على المواطنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات لهم من الخارج في مصر الجديدة، بالسجن المشدد 7 سنوات.
ووجهت النيابة للمتهم "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة القاهرة، تهم ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم قدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم وراء ارتكاب وقائع النصب، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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