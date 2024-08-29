"مصحف وزي نزيل".. "عصام صاصا" بالكلبشات أمام الجنايات| صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، نظر أولى جلسات محاكمة "عصام صاصا" وشقيقه وآخرين، في واقعة تزوير محرر رسمي.

وظهر "صاصا" خلال جلسة محاكمته بزي الحبس التقليدي "نزيل" وهو ممسكًا بـ "مصحف"، بينما شقيقه محمد بالزي الأسود ممسكا في يده "سبحة".

واستجوب القاضي "صاصا" وشقيقه بعد أن أمر بإخراجهما من القفص؛ تمهيدًا لمواجهتهما بوقائع التزوير، وقال "صاصا" للقاضي: " أنا اتفقت مع المحامية الأولى أنها مش هتشتغل معايا في القضية، وقالت خلي حد ييجي ياخد التوكيل، وقتها أنا كنت في الإمارات وهناك إجازة سبت وأحد، فأنا كلمت أخويا وأديته صورة البطاقة وبعدها راح خد التوكيل وتفاجأنا أنه مزور".

وتضمن أمر إحالة عصام صاصا، في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، اتهام النيابة كلا من "محمد ط ط." 24 سنة طالب "محبوس"، و"محمود ا." 30 سنة طالب "هارب"، و"طلعت أ." 58 سنة موظف سابق "هارب" وعصام صاصا - 24 سنة طالب ومطرب "هارب".

وقالت تحريات الأموال العامة، أن شقيق "عصام صاصا" وآخر، قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره.

وشرحت تحريات الأموال العامة في قضية تزوير توكيل عصام صاصا، أن المتهمين استغلوا الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

وأفادت تحريات الأموال العامة، أن عصام صاصا ساعد شقيقه وموظف سابق، بأن أمدهما بصورة بطاقة تحقيق شخصيته وتوقيعاته لتقليدها ورقم هاتف المتهم الثالث لتسهيل ارتكابها فانفقوا على مخططهم الإجرامي.