"مرتجعات إعدام".. الداخلية تُحبط ترويج منتجات غذائية فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص؛ يُعيدون تعبئة منتجات غذائية منتهية الصلاحية وبيعها في الأسواق.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام القائمين على إدارة أحد المصانع "بدون ترخيص" بإعادة تصنيع وتعبئة الجبنة منتهية الصلاحية داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط (مالك المصنع وبصحبته عاملان)، وعُثر بداخله على كمية من المنتجات الغذائية "جبن" مدون على البعض منها "مرتجعات إعدام" تابعة لشركات مختلفة، بإجمالي وزن (2 طن جبن منتهية الصلاحية)، وكذا ضُبط جهاز طباعة تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.

بمواجهتهم اعترف مالك المصنع بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بتحصله على تلك المنتجات من مرتجعات المحلات التي يتعامل معها لكونه صاحب شركة توريدات وأيد العاملان أقواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.