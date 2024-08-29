وزير الكهرباء يبحث التعاون المشترك والربط الكهربائي مع وفد الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع وفد من الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بمشاركة المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، وذلك لبحث التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي فى توفير الدعم الفني والتمويل لتلك المشروعات.

وتناول الاجتماع مناقشة المستجدات فيما يخص الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا من خلال الربط مع كل من اليونان وإيطاليا، حيث تم في عام 2023 إدراج مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY) بقدرة 2000 ميجاوات في القائمة النهائية للمشروعات ذات المنفعة المتبادلة PMI بالاتحاد الأوروبي (PMI List)‏.

وناقش الاجتماع أيضًا، استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لضمان تنويع مزيج الطاقة من كل المصادر والتي يجرى تحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مبادرة "TMed" والتي تهدف إلى تصدير الطاقة الخضراء للاتحاد الأوروبي من خلال مشاركة القطاعين الخاص والعام لتوسيع الاستثمارات وتقليل المخاطر وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الأساسية لهذه المبادرة والتي تعتبر رسالة واضحة إلى البلدان الشريكة.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم على إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى ان الجانب الأوروبي أعلن استعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن.

وأشاد بالدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي وجهوده في دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحًا التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال الطاقة المتجددة والذي أسفر عن نتائج مثمرة، لافتا إلى أن التغيرات المناخية أثبتت أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة لذا يجب تكاتف الجهود بين الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية.

وأوضح أن الطاقات المتجددة هي المستقبل، وهناك عدة مؤشرات تؤكد أن مصر بصدد التحول إلى المصادر النظيفة كالشمس والرياح بالإضافة إلى الاتجاه العالمي والحاجة الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية.