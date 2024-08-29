برلماني يطالب وزير الصحة بتوفير دواء جديد لمرضى الزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، باهتمام الوزارة بشراء دواء جديد لعلاج مرض الزهايمر خاصة أن هذا الدواء يعد نقلة نوعية في مجال علاج الزهايمر، حيث أظهرت الدراسات أنه قادر على إبطاء تطور المرض بشكل ملحوظ، خاصة إذا تم تناوله في المراحل المبكرة.

وتساءل "أمين" في سؤال توجه به للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، قائلا: هل وزارة الصحة والسكان على علم بهذه التصريحات؟ وهل يمكن إجراء تجارب لاستخدام هذا الدواء داخل مصر؟ وهل يكمن تصنيع مثل هذه الأدوية المهمة محليا خاصة أن أسعار مثل هذه الأدوية المستوردة مرتفعة جداً؟.

وأكد النائب أشرف أمين، ضرورة أن تقوم وزارة الصحة والسكان بدورها لمعرفة جميع التفاصيل والحقائق الخاصة بهذا الدواء نظرًا لأهمية الكبرى بالنسبة للآلاف من مرضى الزهايمر، معربًا عن أمله في أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير هذا الدواء داخل مصر.