برلماني يشيد بإغلاق الصحة لمراكز علاج الإدمان المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بتنفيذ وزارة الصحة والسكان خطة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات.

وطالب "سليم" في بيان اليوم، المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديري مديريات وإدارات الصحة على مستوى الجمهورية بمساندة ودعم جهود وزارة الصحة والسكان في هذا المجال.

وأكد أهمية تشكيل حملة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية حكومية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمجلس القومي للصحة النفسية، وصندوق مكافحة علاج الإدمان وبالتنسيق مع وزارة الداخلية - الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ونجاحهم في رصد عدد من المخالفات منها "مراكز غير مرخصة، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى" واتخاذ قرارات بغلق 17 مركزًا مخالفًا لعلاج الإدمان.

ووجه الدكتور محمد سليم، التحية للدكتور خالد عبد الغفار، لحرصه على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية.