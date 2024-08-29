برلماني يطالب بسرعة إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، جميع التنفيذيين بمختلف المدن والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، بالالتزام التام بتكليفات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ بسرعة إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن المحافظة.

وقال "شمس الدين" في بيان اليوم: كل الشكر والتقدير لمحافظ كفر الشيخ على الاهتمام الحقيقي بهذا الملف الشائك ولكن المشكلة الحقيقية يتسبب فيها صغار الموظفين من التنفيذيين، مطالبا من قيادات العمل التنفيذي على مستوى المحافظة القيام بواجباتهم في مواجهة عرقلة صغار الموظفين لملف التصالح في مخالفات البناء.

وأشاد النائب السيد شمس الدين، بتكليفات محافظ كفر الشيخ الواضحة والحاسمة والتي تتمثل في سرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، وحسن معاملتهم وتأكيده على أهمية دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، معلنا اتفاقه التام مع مطالبة المحافظ بتقديم كل التسهيلات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم جميع سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة، موضحًا أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر أبلكيشن جديد على التليفون المحمول.