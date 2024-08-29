المجلس القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفدًا من الخارجية الدنماركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفدًا من وزارة الخارجية الدنماركية بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

شارك في اللقاء، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس (نهى بكر، محمد ممدوح، عبدالجواد أحمد، ولاء جاد الكريم).

واستعرض اللقاء، جهود المجلس من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات، من خلال دراسة توقيع مذكرة تفاهم مع الآلية الوطنية الدنماركية لحقوق الإنسان (المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان).

وتم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات لتعزيز حقوق الإنسان.

وعبر الوفد عن تقديره لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره الآلية الوطنية المستقلة التي تعمل على نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.