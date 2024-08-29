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‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 13.5 جنيه.

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية