شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث مع رئيس هيئة اعتماد الجودة الاسكتلندية تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.عبدالهادي فوزي رئيس هيئة اعتماد الجودة الاسكتلندية للتعليم التكنولوجي؛ لبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال ضمان جودة التعليم التكنولوجي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق جودة العملية التعليمية في كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها، وذلك وفقًا لمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، مشيرًا إلى أهمية التعليم التكنولوجي في تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، حيث يهدف إلى تزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المؤهلة التي تلبي متطلباته المتزايدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير التعليم التكنولوجي، وذلك من خلال دعم الجامعات التكنولوجية، وتزويدها بالبرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات الصناعة والمجتمع.

وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي من خلال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تغطي كافة ربوع الوطن، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة، والارتقاء بمكانة مصر التنافسية عالميًا، لافتًا إلى أن الجامعات التكنولوجية العشر الحالية تقدم برامج تعليمية متخصصة تواكب التطورات في سوق العمل، مؤكدًا الارتفاع الكبير في إقبال الطلاب على الجامعات التكنولوجية، مما يعكس تغيرًا إيجابيًا في نظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم.

وأكد الوزير أهمية التعاون الدولي في تطوير التعليم التكنولوجي في مصر، مشيرًا إلى توقيع الجامعات التكنولوجية العديد من بروتوكولات التعاون التي تهدف إلى تطوير البرامج الدراسية، وتزويد الطلاب بفرص تدريب عملية في بيئات عمل حقيقية، فضلًا عن دخول الجامعات التكنولوجية في شراكات دولية مع عدد من الجامعات الألمانية والإيطالية، لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة في سوق العمل.

ناقش اللقاء سبل رفع جودة التعليم التكنولوجي في مصر من خلال الاستفادة من الخبرات الاسكتلندية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات تصميم وتطوير البرامج الدراسية، والاعتراف المتبادل بالشهادات، وتطبيق معايير الجودة الدولية؛ مما يساهم في تطوير الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة في سوق العمل.

ومن جانبه، أشاد د.عبد الهادي فوزي بالجهود المبذولة في مصر لتطوير التعليم على كافة المستويات، وبخاصة التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى حرص هيئة اعتماد الجودة الاسكتلندية للتعليم التكنولوجي على دعم جهود مصر في تطوير التعليم التكنولوجي، من خلال التعاون في تصميم برامج دراسية متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة؛ لتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير باستمرار، داعيًا إلى اجتماع يجمع رؤساء الجامعات التكنولوجية في مصر بعدد من رؤساء جامعات اسكتلندية؛ للعمل على تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال التعليم التكنولوجي، وبحث سبل تطوير البرامج الدراسية المشتركة.

حضر اللقاء، د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب السابق، ود.علاء العشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ود.أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، ود.أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الأسبق.