شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الدولة حريصة على الاستماع للشباب ومشاركتهم اهتماماتهم وتطلعاتهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص الدولة المصرية وقيادتها على الالتقاء بالشباب والاستماع لهم ومشاركتهم اهتماماتهم وتطلعاتهم، وإطلاق المبادرات الهادفة لثقل مهاراتهم وتدريبهم على خوض الأعمال العامة وتطوير قدراتهم الإدارية والقيادية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة لمبادرة (شباب يدير شباب YLY)، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الخامس، وتعد أحد أهم المشروعات الشبابية لتمكين الشباب من الجامعات والمدارس في توسيع قاعدة تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية.

وقال المحافظ إن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة للدفع بالشباب في عدد من المناصب السياسية والقيادية، مؤكدًا إيمان الدولة وقيادتها ومختلف أجهزتها بالشباب وقدرتهم على صنع الفارق بمختلف المجالات.

وأكد المحافظ على الشباب من الحضور بضرورة استثمار الفرصة المتاحة لهم لشغل المناصب القيادية بمختلف أجهزة الدولة.

ووجه "النجار"، بتنظيم جولات ميدانية للحضور من أعضاء المشروع للتعرف على المشروعات الجارية بالمحافظة وكذا مرافقته خلال جولاته الميدانية لمتابعة مراحل تنفيذ تلك المشروعات بمختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه نقل الدكتور محمود الصبروط، تحية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للحضور والمشاركين، كما تقدم بالشكر لمحافظ الجيزة على الإستضافة والدعم الفعال لأنشطة المشروع بالمحافظة.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة، حرص المديرية بالتعاون مع المحافظة على دعم الشباب وإستيعاب أحلامهم وتطوير قنوات الإتصال معهم.

بدأ اللقاء بوقوف الحضور للسلام الجمهورى، ثم الاستماع لكلمات من الشباب أعضاء المشروع أوضحوا خلالها أهداف وأنشطة المشروع ومشاركاته بأنشطة وفعاليات الدولة والمحافظة والأنشطة المجتمعية داخل المحافظة.

حضر اللقاء اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.



بدأ اللقاء بوقوف الحضور للسلام الجمهورى