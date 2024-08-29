شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: التهاب المفاصل يصيب الأطفال أقل من 16 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء إن التهاب المفاصل قد يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا ويعرف النوع الأكثر انتشارًا بالالتهاب المفصلي اليفعي مجهول السبب.​

وتابعت: يصيب عادة الفتيات بنسبة أكبر من الذكور، ويعتبر التهاب المفاصل لدى الأطفال غير معروف السبب ويحدث على شكل هجمات من الأعراض وفترات أخرى بدون أعراض. قد يستمر المرض شهور فقط أو قد يستمر مدى الحياة.​

واستكملت: تحدث الأعراض غالبًا بسبب التهاب في عدد من المفاصل، وتشمل:-

- ألم بالمفاصل

أحيانًا لا يستطيع الطفل التعبير عن هذه الشكوى وتنحصر في ملاحظة الطفل يعرج وخاصةً بعد الاستيقاظ من النوم.

- التورم

!غالبا يلاحظ لأول مرة في المفاصل الكبيرة كالركبة.

- التيبس

خاصة في الصباح أو بعد الاستيقاظ من النوم.

- صعوبة الحركة

في بعض الأحيان.

وقد تتضمن الأعراض أيضًا الحمى وتورم في العقد اللمفاوية والطفح الجلدي وفقدان الشهية والتهابات العين، وعادة ما تسوء الحالة في المساء.