شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طالب بصيدلة الأزهر بمنصب مسئول الصحة العامة بالاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة (EPSF) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الطالب يوسف محيي، بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة، بمنصب مسئول الصحة العامة في الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة (EPSF)؛ صرح بذلك الدكتور أحمد الشافعي، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة المشرف الأكاديمي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة.

وأوضح الشافعي أنه بعد التمثيل المميز لقطاع الصيدلة بالجامعة كرئيس لمكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر [EPSF-Azhar] في العام السابق، قدم الطالب يوسف محيي قيادة فعالة أثمرت عن تنظيم عديد من الأنشطة والفعاليات التي أسهمت بقوة في خدمة وتطوير طالب الصيدلة على مستوى الجمهورية، وإمداده بجميع المهارات العلمية والعملية اللازمة لمواجهة تحديات المجال، وكان من أبرز هذه الفعاليات تنظيم مؤتمر: «خطوة على الطريق»، الذي استضافت فيه جامعة الأزهر أكثر من 580 طالبًا من الجامعات الحكومية والخاصة خلال إجازة منتصف العام 2024م، إضافة إلى إسهامات مجتمعية متعددة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وثمن الشافعي هذه الجهود المتميزة والنشاط الكبير مؤكدًا على أنه يعزز من مكانة جامعة الأزهر العالمية بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويعكس هذا الفوز التميز الذي يتمتع به قطاع الصيدلة في الجامعة، والذي حصل على المركز 72 عالميًّا في تصنيف US News الأخير، والمركز الثاني محليًّا.

وأضاف الشافعي أن هذه النجاحات تأتي بدعم مستمر من إدارة الكلية، ممثلة في الدكتور عبد الناصر المغازي، عميد كلية الصيدلة، والدكتور عبد السلام إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر أن الطالب يوسف محيي حصل على جميع الأصوات من الجامعات الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، الذي يقدر عدد أعضائه بـ 37 جامعة، مما يعكس مكانة جامعة الأزهر ويرفع تصنيفها عالميًّا ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا واستكمالًا لتفوق طلاب كلية الصيدلة بجامعة الأزهر؛ حيث حقق الطالب محمود أشرف، الفوز بمنصب مسئول الإعلام والنشر على مستوى الاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام، وفاز الطالب كريم عرفات بمنصب مسئول لجنة التعليم الصيدلي على مستوى الاتحاد الدولي في العام السابق، كما فاز الطالب محمد أشرف بمنصب مسئول العلاقات الخارجية على مستوى الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة.

هذا وقد تأسس الاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة عام 1949م ويقع مقره في هولندا، ويعد أكبر كيان ممثل لطلاب الصيدلة حول العالم.

وقد كانت لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الأزهر مشاركات بارزة في هذا الاتحاد منذ عام 1982 من خلال حضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وتنظيم ورش العمل التدريبية، والمشاركة في الملتقيات التوظيفية الكبرى.