شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستقبل الممثل الإقليمى للفاو لبحث تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ منظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا "الفاو" والوفد المرافق له، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في عدد من المجالات، والتوسع في المشروعات المشتركة ومنها مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في محافظة المنيا.

وتناول اللقاء أهداف المشروع الذي يهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش المرنة للمجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظام غذائي أكثر استدامة ومقاومة للمناخ، حيث يعمل المشروع على تحسين الدخول والتوظيف والحالة التغذوية لحوالي 2000 أسرة ريفية في المجتمعات الريفية المستهدفة في عشر قرى مختارة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في محافظة المنيا، ومن المتوقع أن يخلق المشروع 2000 فرصة عمل مباشر و2000 فرصة عمل موسمية للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة فيما يتعلق بصندوق دعم الصناعات الريفية التابع للوزارة، خاصة أن الوزارة تريد الاستفادة من الخبرات بما يساهم في إحداث تغيير حقيقي على المستفيدين من خدماتها.