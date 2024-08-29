شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك للمرة العاشرة فى البطولة الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين فى ليتوانيا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود عزت المنسق الإقليمي للبطولة الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين والقائم بأعمال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، إن مصر ستشارك بفريق لكرة القدم للإعلاميين خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر في البطولة الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين بجمهورية ليتوانيا، مشيرًا أن مشاركة مصر تعد المشاركة العاشرة في هذه البطولة.

ويشارك في البطولة 10 فرق تمثل عدد من الدول الأوروبية وهي ليتوانيا، ألمانيا، أرمينيا، رومانيا، جورجيا، أوكرانيا، مولدوفا، ولاتفيا بالإضافة إلى مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تشارك في هذه البطولة منذ انطلاقها في القارة الأوروبية عام 2005.

وأوضح عزت، أنه تم اختياره كمنسق إقليمي للبطولة في مصر والوطن العربي وقائدًا للفريق، منذ المشاركة الأولى لمصر في تاريخها عام 2013 واستمرت مشاركة مصر في تلك الفترة على مدار 10 مشاركات باستثناء عام 2021 والذي تم إلغاء البطولة فيه بسبب جائحة كورونا.

وتأتي أهمية البطولة كونها أكبر تجمع دولي رياضي ثقافي في صورة حدث رياضي وهو ما يساهم في دعم الحوار الثقافي بين الدول المشاركة وكذلك نقل صورة ذهنية صحيحة للثقافة المصرية والعربية والإفريقية، باعتبار مصر الدولة العربية والأفريقية الوحيدة المشاركة في تلك الفعالية الرياضية الإعلامية الدولية والتي تمتزج فيها الرياضة بالثقافة والإعلام، كما أن نجاح تنظيمها في مصر منذ عام 2014 بالإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ قد مثل إضافة كبيرة للفعاليات الدولية الرياضية والإعلامية والثقافية لتشجيع السياحة الرياضية في مصر.

جدير بالذكر أن مصر قد نجحت في تنظيم البطولة في عدة مدن مصرية منها الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، منذ عام 2014 وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.



