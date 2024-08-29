شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات أسرى إسرائيليين تجتاز السياج لغزة مطالبين بالإفراج عن ذويهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمد بعض أهالي الأسرى الإسرائيليين إلى دخول القطاع الفلسطيني المدمر، اليوم الخميس وسط تصاعد الغضب في الداخل الإسرائيلي من عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ورفعت تلك العائلات لافتات تطالب بإطلاق سراح الأسرى.

كما هتفت احتجاجاً على عدم التوصل إلى صفقة تبادل من قبل الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن العائلات مكثت داخل القطاع نحو 22 دقيقة، ورفعوا لافتات تطالب نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والإفراج عن الرهائن، قبل أن يستجيبوا لدعوة الجيش الإسرائيلي لهم بالتراجع.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن بعض العائلات ركضت في منطقة زراعية قريبة من "نيريم"، وأضاف أن أفراد هذه العائلات عادوا بعد فترة وجيزة إلى نقطة التجمع الأصلية للاحتجاج.