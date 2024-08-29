شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض جوى لفريق صينى فوق أهرامات الجيزة قبل معرض العلمين والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مقاتلات من فريق بايي الصينى في استعراضات جوية، فوق منطقة أهرامات الجيزة حسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

ونشرت الوكالة الصينية، مجموعة من الصور لمقاتلات تحلق في سماء منطقة الأهرامات في الجيزة، مشيرة إلى مشاركة طائرة نقل كبيرة من طراز واي-20، طورتها الصين محليا، ومقاتلات من فريق بايي الصيني في الاستعراضات الجوية.

هذا وقد وصل الفريق إلى مصر للمشاركه فى فاعليات المعرض الدولى للطيران والفضاء بالعلمين ضمن العديد من الفرق الجوية العالمية.



الاستعراض الجوى فوق منطقة الأهرامات



المقاتلات الصينية تحلق فوق الأهرامات



المقاتلات الصينية ترسم لوحة فوق الأهرامات



المقاتلات الصينية تنفذ عرضا فى سماء الجيزة



المقاتلات الصينية فوق الأهرامات



المقاتلات الصينية فى سماء الجيزة



المقاتلات الصينية وأهرامات الجيزة



طائرة صينية فوق أبو الهول