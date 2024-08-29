شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة لمواجهة تكدس الحافلات بمنافذ السلوم وأرقين والان مع تفاصيل الخبر

وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، بتنفيذ عدد من الإجراءات لحل مشاكل تكدس الشاحنات بالمنافذ الحدودية بين مصر وكل من السودان وليبيا.

وأكد "الوزير" أن هناك حزمة من الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا، وتضمنت أهم الإجراءات التوجيه بالتنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية بضرورة فتح فرع لأحد البنوك المصرية في منفذ أرقين الحدودي مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكترونى.

كما تم التوجيه بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البرى بالسلوم سواء باتجاه ليبيا مصر أو العكس من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش بعد التأكد من سلامتها إلى جانب تعزيز الموانئ بأجهزة تفتيش إضافية بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة الموانئ البرية، فضلاً عن دراسة إمكانية إنشاء حارات جديدة للتفتيش.

