شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن تسميع أكثر من 6 الآف طالب للقرآن الكريم كاملا يوم السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، لأول مرة عن "يوم السرد القرآني"، و المقصود بالسرد القرآني هو أن يقوم التلميذ بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو رفيقه في يوم واحد، حيث يقوم 6251 طالب بتسميع القرآن الكريم فى 27 محافظة على مدار اليوم، وكشف الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ان أهداف يوم السرد القرآني هو تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم عند التلاميذ، و تدريب التلاميذ على مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم، و بث روح التنافس بين التلاميذ،و تشجيع باقي التلاميذ للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، و تدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة.

وأوضح كيفية الاستعداد للسرد أثناء حفظ القرآن كالآتى: يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة (ثلاثة أجزاء -خمسة أجزاء – ربع القرآن – عشرة أجزاء ) حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل ، بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم بمراجعته عدت ختمات - ختمة في عشرة أيام ثم ختمة في سبعة أيام ثم ختمة في ستة أيام ثم خمسة أيام ثم في أربعة أيام ثم في ثلاثة أيام ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقت ليراجع أخطاءه ويصوبها.

وعن مكان السرد داخل مكتب التحفيظ شدد على ضرورة توفير جو مناسب للتلاميذ، حيث يكون يوم السرد السبت الموافق 31-8-2024 ، وعن وقت السرد سيكون من بعد الفجر أو أي وقت مناسب للمكتب وحتى الانتهاء من السرد.

أما عن طريقة السرد يقوم كل تلميذ من التلاميذ بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو أحد المساعدين له، وسرد المحفوظ إذا لم يستطع التلميذ تسميع القرآن كاملاً في يوم واحد ، يكمل اليوم في تسميع ما يستطيع ثم يدون ذلك في تقريره ، اما متابعة السرد يتم متابعة يوم السرد القرآني عن طريق :1- المتابعة الفعلية : من مديري وموجهي شئون القرآن الكريم من المنطقة ومن الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، 2- إرسال مقاطع فيديو ، الصور على التلجرام، 3- البث المباشر على الرابط المخصص لذلك، وتقرير السرد يتم كتابة تقرير بأعداد وبيانات من تمكنوا من الانتهاء من الختمة في يوم واحد.