شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. تفاصيل حالة الجو وفرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة والذى يشهد أجواء حارة رطبة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الطقس اليوم فى الظل على مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة.

السواحل الشمالية 32 درجة.

جنوب سيناء 39 درجة.

شمال الصعيد 38 درجة.

جنوب الصعيد 44 درجة.

الطقس اليوم وفرص الأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد صباحا ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وتغزر أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

الطقس اليوم ونسب الرطوبة

كما يشهد الطقس اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 32.