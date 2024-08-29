شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: قطاع السياحة قادر على النمو ونستهدف 30 مليون سائح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالخميس، 29 أغسطس 2024 02:44 م
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك تقارير أكدت أن هناك تأثير للصراعات فى المنطقة على السياحة، مؤكدا أن التقارير أشارت إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة المستقرة سياحياً ، مشيرا إلى أن مصر تستهدف 30 مليون سائح، وهناك عدد من الحوافز السياحية لتشجيع المطورين السياحين لإنشاء غرف سياحية.
وتابع مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة: مصر موقفها ثابت بإدانة أى اعتداءات على أشقائنا سواء فى لبنان أو فلسطين، لافتا إلى أن فتح جبهات أخرى للصراعات ليس فى صالح المنطقة على الإطلاق.
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