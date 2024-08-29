شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: قطاع السياحة قادر على النمو ونستهدف 30 مليون سائح والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك تقارير أكدت أن هناك تأثير للصراعات فى المنطقة على السياحة، مؤكدا أن التقارير أشارت إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة المستقرة سياحياً ، مشيرا إلى أن مصر تستهدف 30 مليون سائح، وهناك عدد من الحوافز السياحية لتشجيع المطورين السياحين لإنشاء غرف سياحية.

وتابع مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة: مصر موقفها ثابت بإدانة أى اعتداءات على أشقائنا سواء فى لبنان أو فلسطين، لافتا إلى أن فتح جبهات أخرى للصراعات ليس فى صالح المنطقة على الإطلاق.