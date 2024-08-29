وزير الخارجية يلتقى مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكى بالعلمين الجديدة

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى اليوم الخميس، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور جونى إرنست.

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محمد يوسف

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