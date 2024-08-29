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وزير الخارجية يلتقى مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكى بالعلمين الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى اليوم الخميس، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور جونى إرنست.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة- عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- إن اللقاء عقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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