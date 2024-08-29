شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكى بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى اليوم الخميس، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور جونى إرنست.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة- عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- إن اللقاء عقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
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