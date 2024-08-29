شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن هناك تقارير أكدت أن هناك تأثير للصراعات فى المنطقة على السياحة، مؤكدها أن التقارير أشارت إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة المستقرة سياحياً ، مشيرا إلى أن مصر تستهدف 30 مليون سائح، وهناك عدد من الحوافز السياحية لتشجيع المطورين السياحين لانشاء عدد غرف سياحية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، حول المتحف المصرى الكبير، إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير.