شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حزمة حوافز لشركات البترول لزيادة معدلات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن هناك حزمة حوافز لشركات البترول لزيادة معدلات الانتاج ، لاستعادة معدلات الإنتاج التى كامن متواجدة قبل الأزمة الاقتصادية.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن صندوق النقد الدولى أشاد بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى سياستها النقدية، متابعاً: " لا نتدخل فى سعر الصرف ونتركه طبقاً لآليات العرض والطلب.. والحكومة تضع السيناريوهات الأسوأ وآليات التعامل معها".

وحول ملف الدواء وتوافره قال رئيس الوزراء، أنه تم ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الأدوية، وهناك توافر عدد من الأدوية فى الأسواق.

وأوضح: هناك تقارير أكدت أن هناك تأثير للصراعات فى المنطقة على السياحة، مؤكدا أن التقارير أشارت إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة المستقرة سياحياً، مشيرا إلى أن مصر تستهدف 30 مليون سائح، وهناك عدد من الحوافز السياحية لتشجيع المطورين السياحين لإنشاء غرف سياحية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، حول المتحف المصرى الكبير، إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير.

وتابع: مصر موقفها ثابت بإدانة أي اعتداءات على أشقائنا سواء فى لبنان أو فلسطين، لافتا إلى ان فتح جبهات أخرى للصراعات ليس فى صالح المنطقة على الاطلاق.