شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة: التثقيف العمالى ضرورة لمواكبة تغيرات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، ندوة تثقيفية توعوية تحت عنوان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بمقر النقابة العامة بمدينة جمصة بحضور خمسون متدرب من النقابيين من محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، وكذلك حضور كوكبة من المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية.

وألقى المهندس عيد مرسال، النقيب العام، أمين عام اتحاد العمال، كلمة أكد خلالها أن الهدف من مثل هذه اللقاءات التعرف عن قرب على احتياجات اللجان النقابية؛ بما يساهم في دعمهم للقيام بدورهم في الدفاع عن حقوق العاملين وتحقيق مطالبهم، مشيرا إلى أن النقابة العامة تضع ملف التثقيف والتدريب في مقدمة أولوياتها؛ قائلا: النقابي لابد وأن يتمتع بمهارات مختلفة.

وأكد مرسال أن عالم العمل يتغير بوتيرة سريعة للغاية، ولابد من تدريب وتثقيف جيل واعي حتى يواكب طبيعة العمل، مشيرا إلى أن التنمية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مجالات متعددة تساهم في تزايد فرص حصول العمال على فرصة عمل.

وتناولت الندوة، كيفية تطبيق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وطرق السلامة للعمل الأمن، وكذلك الهدف من عملية رصد وتحديد المخاطر إلى حماية العاملين من مخاطر المهنة خلال وضع الإجراءات للسلامة لمنع المخاطر وتحليل مكان العمل لمعرفة مصادر الخطر، وتقييم إجراءات السلامة المعمول بها وتطويرها وتجديدها وتحليل مخاطر الوظيفية ووضع إجراءات السلامة لها وتقسيم وتصنيف المناطق الخطرة ووضع الإجراءات الإرشادات لها في مجال الأمن والسلامة المهنية والصحية وعمل بحوث إحصائيات ودراسات للمخاطر والحواداث وعمل برامج تدريبية للعمال.