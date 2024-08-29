بعد إشادة مدبولي.. ماذا حققت حملة "100 يوم صحة" حتى الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتأثير الإيجابي لمبادرة "100 يوم صحة" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، قبل أسابيع.



وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن "الرئيس السيسي وجه الحكومة بالعمل على المبادرات الصحية لدعم صحة المصريين وهذه النوعية من المبادرات تتسبب في تأثير إيجابي للمواطن".



وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 45 مليوناً و225 ألفاً و735 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة"، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 28 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس مليوناً و720 ألفاً و721 خدمة، مضيفاً أنه وفقاً لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 581 ألفاً و612 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.



وأضاف «عبدالغفار» في بيان اليوم، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 399 ألفاً و673 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 105 آلاف و358 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 55 ألفاً و768 خدمة، بالإضافة إلى تقديم 93 ألفاً و95 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.



وأشار إلى أن الحملة قدمت 40 ألفاً و3 خدمات من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 100 ألف و126 خدمة، وقدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 227 ألفاً و538 خدمة.



وقال إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و175 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 15 ألفاً و499 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2240 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 19 ألفاً و231 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ75 ألفاً و403 مواطنين، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.



ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

