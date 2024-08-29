بشرط التوافق.. رئيس الوزراء يكشف موعد تطبيق الدعم النقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أنشأت عقود تحوط لتأمين جزء من احتياجات الدولة من المواد البترولية، لافتا إلى أن الإجراءات التي وضعتها الحكومة شملت أيضًا السلع الغذائية، إذ مر نحو 6 أشهر ولم نجد أي نواقص في السلع.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الحوار الوطني عقد أكثر من جلسة لمناقشة تحويل الدعم إلى نقدي، لافتا إلى أن الجميع يؤكد أنه لا حل للدولة المصرية إلا للتحول النقدي لكن الأهم لدى الأصلح للمواطنين.

وأشار إلى أن وزارة التموين تعمل حاليا على تفاصيل كثيرة جدًا لتنفيذ التحول النقدي، لافتا إلى أنه في حال التوافق على التحول النقدي من مجلس الحوار الوطني يتم البدء في تطبيقه بداية العام المالي المقبل، إذ يكون على عدة مراحل وليست مرحلة واحدة.