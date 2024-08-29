"مدبولي" يكشف سبب الإعلان عن صفقة زيت ضخمة ويعلق على الوضع بالنسبة للقمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما أعلنته وزارة التموين بشأن استيراد كميات كبيرة من الزيت هو احتياجات مصر على مدار عام كامل، لافتا إلى أنه في حالة الانخفاض يتم أخذ كمية معينة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل: الفترة الحالية سعر القمح منخفض، ونحاول اختيار أوقات الاستيراد للاستفادة بأكبر قدر ممكن مقابل توفير الدولار، مؤكدًا أن اختيار الوقت في عملية الاستيراد الهدف منها تخفيض استهلاك الدولار في عملية الاستيراد.

وأشار إلى أن تواجد الصوامع والشون الحديثة يساعد الدولة على استيراد كميات كبيرة من القمح، لافتا إلى أن الدولة تستهدف توقيات الأسعار بها منخفضة يتم استيراد كميات كبيرة من المحاصيل الاستراتيجية لتدبير احتياجات الدولة من هذه المحاصيل.