"مدبولي" يكشف موعد تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الضبعة النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر تطورات إنشاء محطة الضبعة النووية، قائلا إنّ القرار الذي تم اتخاذه قبل بضع سنوات لبدء المشروع العملاق، يثبت كل يوم مدى الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تفعيل وإدخال المشروع في مصر.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس: المشروع يسير طبقا لبرنامج زمني خاص به رغم التحديات الموجودة حاليا، والتي تخص الجانب الروسي شريك مصر في مشروع محطة الضبعة، في إطار الظروف العالمية والعقوبات المفروضة على الشركات الروسية، مشيرا إلى أنّ نسبة التأخير في إتمام المشروع ضئيلة للغاية، وسيتم تجاوزها خلال بضعة أشهر.

وتابع رئيس الوزراء: طبقا لمخطط المشروع، ستدخل المرحلة الأولى منه في الخدمة عام 2028، وتكمن الأهمية في إنتاج نحو 4.5 جيجا من الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أنّ الطاقة النووية من أهم وأكثر أنواع الطاقة ثباتا واستقرارا مثل الطاقة الكهرومائية من نهر النيل، أي طاقة مستقرة ومستدامة، وبالتالي مصر تضمن من خلال المشروع حجم ثابت ومستقر من توليد الطاقة

اقرأ أيضا:

سحب وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

دليل الصحة لـ "شلل الأطفال".. كيفية التشخيص وطرق الوقاية – مستند

برلماني يشيد بإغلاق الصحة لمراكز علاج الإدمان المخالفة