بعد 23 واقعة.. سقوط مستريحة العقارات بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن التضرر من إحدى السيدات "صاحبة مكتب تسويق عقاري كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة؛ لقيامها بالحصول على مقدم الوحدات السكنية من العملاء وعقب ذلك تقوم بالتهرب وعدم رد المبلغ المالي.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق من (مُحاسب- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بقيام السيدة المشار إليها - لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون، بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي "جدية حجز شراء وحدة سكنية"، وقيامها بالتهرب منه واكتشافه غلق مقر الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وأقرت بارتكابها 23 واقعة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.