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دجل وسحر.. حيلة عاطل للاستيلاء على أموال عبر فيسبوك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل؛ لاتهامه بالنصب على مواطنين مدعيا قدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام عاطل – له معلومات جنائية- بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر و إيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، بحوزته (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي - الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والسحر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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