عصام صاصا للمحكمة: "معرفش حاجة عن التزوير وعملت التوكيل على بوابة مصر الرقمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، رفع أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه وآخرين على خلفية اتهامهم بتزوير محرر رسمي خاص بقضية حادث عصام صاصا، للقرار.

وقال مطرب المهرجانات عصام صاصا، أثناء نظر جلسة محاكمته، إنه كان خارج مصر ولا يعلم شيئا عن القضية.

أضاف أنه حرر التوكيل الخاص بالمحامي لتوليه الدفاع عنه في قضية الدهس، عبر بوابة مصر الرقمية.

واستمعت المحكمة برئاسة المستشار مدني دياب مهران، إلى طلبات دفاع المتهمين الذي التمس البراءة تأسيسًا على خمس دفوع.

وجاء الدفوع المقدمة من دفاع المتهمين أولًا؛ انتفاء ركن جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي، وثانيًا؛ انتفاء القصد الجنائي الخاص والعام من علم وإرادة، ثالثًا؛ انتفاء الأسباب الدافعة لارتكاب جريمة التزوير، ورابعًا؛ انعدام المصلحة لكل من المتهم بالتزوير والمتهم بالتزوير لصالحه، وخامسًا؛ بطلان تحريات المباحث لفقدها شرطي الكفاية والجدية.

وتضمن أمر إحالة عصام صاصا، في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، اتهام النيابة كلا من "محمد ط ط." 24 سنة طالب "محبوس"، و"محمود ا." 30 سنة طالب "هارب"، و"طلعت أ." 58 سنة موظف سابق "هارب" وعصام صاصا - 24 سنة طالب ومطرب "هارب".

وقالت تحريات الأموال العامة، أن شقيق "عصام صاصا" وآخر، قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره.

وشرحت تحريات الأموال العامة في قضية تزوير توكيل عصام صاصا، أن المتهمين استغلوا الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

وأفادت تحريات الأموال العامة، أن عصام صاصا ساعد شقيقه وموظف سابق، بأن أمدهما بصورة بطاقة تحقيق شخصيته وتوقيعاته لتقليدها ورقم هاتف المتهم الثالث لتسهيل ارتكابها فانفقوا على مخططهم الإجرامي.