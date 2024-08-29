ضبط 3 عاطلين في البحيرة بحوزتهم 28 سلاح ناري و50 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 عاطلين؛ بحوزتهم 28 سلاح ناري و50 طربة حشيش.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة أفادت قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية- مقيمون بمحافظة البحيرة) تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير وبحوزتهم (بندقية آلية - 17 بندقية خرطوش - 10 فرد محلي - عدد من الطلقات - 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- سيارة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.