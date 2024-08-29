بـ 2.6 مليون جنيه.. ضبط عُنصر إجرامي بحوزته 325 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصر إجرامي بحوزته 325 طربة حشيش، بقيمة 2.6 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أفادت قيام (عنصر إجرامي له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الضبعة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته (325 طربة لمخدر الحشيش وزنت 32.5 كيلو جرام).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2.6 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.