"خنقت طفلتها وحاولت الانتحار".. قرار جديد بشأن مُحاكمة مضيفة طيران تونسية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

قررت الدائرة 15جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، تأجيل مُحاكمة "أميرة. ح" مضيفة الطيران التونسية بالقاهرة، على خلفية اتهامها بقتل طفلتها "تارا" خنقًا ومحاولة انتحارها بسكين، إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل، للفصل في رد هيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

وأكدت المتهمة في أمر الاحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة و كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.

ودفاع المُضيفة التونسية “أميرة.ح” المُتهمة بإنهاء حياة ابنتها، إن موكلته غير مسئولة عن أفعالها.‏