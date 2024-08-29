شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: أسعار المحاصيل السكرية الاسترشادية تستهدف زيادة دخل المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بأنه تقرر أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن زيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أنه فيما يتعلق بأسعار السلع ومعرض أهلا مدارس، فقد وجه بوجود مقرات دائمة على مدار العام لمعارض أهلا رمضان وأهلا مدارس لتقديم خدمات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك حزمة حوافز لشركات البترول لزيادة معدلات الانتاج ، لاستعادة معدلات الإنتاج التى كانن متواجدة قبل الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن صندوق النقد الدولى أشاد بالاقتصاد المصرى، وأن الدولة المصرية نجحت فى سياستها النقدية، متابعاً: " لا نتدخل فى سعر الصرف، ونتركه طبقاً لآليات العرض والطلب.. والحكومة تضع السيناريوهات الأسوأ وآليات التعامل معها".

وحول ملف الدواء وتوافره قال رئيس الوزراء، أنه تم ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الأدوية، وهناك توافر عدد من الأدوية فى الأسواق.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن هناك تقارير أكدت أن هناك تأثير للصراعات فى المنطقة على السياحة، مؤكدا أن التقارير أشارت إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة المستقرة سياحياً، مشيرا إلى أن مصر تستهدف 30 مليون سائح، وهناك عدد من الحوافز السياحية لتشجيع المطورين السياحين لإنشاء غرف سياحية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، حول المتحف المصرى الكبير، إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير.

وتابع : مصر موقفها ثابت بإدانة أي اعتداءات على أشقائنا سواء فى لبنان أو فلسطين، لافتا إلى أن فتح جبهات أخرى للصراعات ليس فى صالح المنطقة على الاطلاق.