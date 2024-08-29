طبيب مُزيف استولى على أموال أطباء بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مُسجل خطر انتحل صفة طبيب واستولى على أموال أطباء بالفيوم.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أفادت قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواي بالفيوم) بالنصب والاحتيال على عدد من الأطباء، وانتحاله صفة طبيب من خلال إنشاء وإدارة عدة صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وصفات وهمية، والإدعاء برغبته في بيع أجهزة طبية "على خلاف الحقيقة".

عقب ذلك يقوم المتهم بالاتفاق معهم على تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لحين شحن الأجهزة الطبية واستلامها عن طريق شركات الشحن، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الأطباء بمحافظات مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم، وبحوزته (بطاقة دفع إلكتروني باسمه مربوطة على حساب بنكي بها مبالغ مالية "متحصلات نشاطه الإجرامي"- شريحتي هاتف محمول تستخدم في نشاطه الإجرامي- هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي).

وأمكن الاستدلال على 11 من المجني عليهم و بسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.