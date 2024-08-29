ضبط عصابة تزوير محررات رسمية وترويجها بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - الأحوال المدنية) أفادت قيام (شخصين - مقيمان بالأقصر) بإدارة كيان تعليمي وهمي كائن بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر واستغلاله في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وأقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات - جهازين حاسب آلي بمشتملاتهما - هاتف محمول مستخدم في التزوير – عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير – عدد من الأوراق والمصدرات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.