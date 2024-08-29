العثور على جثة عامل داخل محطة مترو بميدان الرماية

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لعامل اختل توازنه وسقطه من علو في أثناء مباشرته أعمال حفر داخل المحطة، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012