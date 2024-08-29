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العثور على جثة عامل داخل محطة مترو بميدان الرماية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة عامل داخل إحدى محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق غرب الجيزة، اليوم الخيمس.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة داخل محطة مترو بميدان الرماية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لعامل اختل توازنه وسقطه من علو في أثناء مباشرته أعمال حفر داخل المحطة، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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