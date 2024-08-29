إصابة 3 شرطيين في انقلاب سيارة بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 شرطيين في انقلاب سيارة بطريق الواحات، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين في المنطقة الواقعة بين المناجم والكيلو 240.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة شرطة بالطريق اتجاه مدينة السادس من أكتوبر اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلابها.

أسفر عن الحادث إصابة معاون ومجنديين اثنين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتم استعدال السيارة وتجنيبها نهر الطريق.