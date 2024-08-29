"المعاهد الأزهرية": إطلاق مبادرة لتسميع القرآن كاملًا بمشاركة 6251‎‏ تلميذًا.. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إطلاق مبادرة «يوم السرد القرآني»، لتسميع القرآن الكريم كاملًا من خلال التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، وذلك بهدف تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم.
وذلك لبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع زملائهم للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ على استراتيجيات تحفيظ مختلفة، بإجمالي 6251 تلميذًا من مختلف محافظات الجمهورية، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.
وعن تفاصيل المبادرة، أوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المبادرة ستنفذ يوم السبت المقبل 31 أغسطس، داخل مكاتب التحفيظ، على مدى يوم كامل، يقوم كل تلميذ من التلاميذ بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو أحد المساعدين له، وإذا لم يستطع التلميذ تسميع القرآن كاملاً في يوم واحد، يكمل اليوم في تسميع ما يستطيع ثم يدون ذلك في تقريره، ويتم متابعة يوم السرد القرآني عن طريق المتابعة الفعلية من مديري وموجهي شئون القرآن الكريم من المنطقة ومن الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، مع تصوير صور وفيديوهات من فعاليات اليوم لنشرها وبث روح التنافس لدى التلاميذ وتشجيع المزيد منهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات.
وعن كيفية الاستعداد للسرد، قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، المدير العام لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه في أثناء حفظ القرآن يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة (ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع القرآن- عشرة أجزاء)، حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل، وبعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم بمراجعته عدة ختمات (ختمة في عشرة أيام ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة ثم في خمسة ثم في أربعة ثم في ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ليراجع أخطاءه ويصوبها.
وسيُعقد اختبار تحديد مستوى القراءة والكتابة للتلميذ، فإن كان لا يجيد القراءة يتم تعليمه القراءة حتى يتمكن من القراءة والكتابة بشكل صحيح، ثم يصحح الشيخ للطالب المقدار الذي سيحفظه وذلك عن طريق تلاوة الشيخ وترديد الطالب خلف شيخه، والمقدار يكون على حسب استيعاب الطالب ثم يقوم بتسميعه في اليوم التالي.