مدبولي: خصصنا 12 مليار جنيه للمتضررين من مشروعات الطرق والكباري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن تعويض المتضررين من المشروعات القومية والطرق أمر حتمي، ولن نتردد في صرفها للمستحقين.

وأوضح مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة أن التأخيرات التي تحدث في بعض الأحيان تأتي نتيجة تأخر الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 12 مليار جنيه كتعويضات للمتضررين من الطرق والكباري.

وتابع مدبولي: إننا نقوم بتعويض كل المتضررين بعد ما قدموا الأوراق التي تثبت ملكيتهم لمناطق مشروعات المنفعة العامة وحتى من يملك بيتا مبني على أرض أملاك الدولة بعطيه ثمن البيت كاملا.

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