إيهاب فهمي رئيسا للمركز القومي للمسرح لعام جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

جدد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الثقة في الفنان إيهاب فهمي، وقرر تكليفه بالقيام بأعمال مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ لمدة عام جديد، بعد انتهاء عقده.

من جانبه توجه الفنان إيهاب فهمي؛ بالشكر والتقدير لوزير الثقافة، لتلك الثقة، وأكد اعتزازه بالعمل تحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال- رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ودعمه المستمر للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

يذكر أن إيهاب فهمي منذ توليه رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في يونيو ٢٠٢٣م، حقق خلالها العديد من الإنجازات أبرزها:

أولًا: المطبوعات والنشر:

أصدر المركز في مجال المطبوعات والنشر الإصدارات المتخصصة في مجالات عمله التالية:

- إصدار مجلة المسرح؛ الأعداد: (الواحد والأربعين، الثاني والأربعين، الثالث والأربعين) من مجلة المسرح- الإصدار السادس، التي أصدرها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- كتاب "المسرح المصري ١٩٢٩" ضمن سلسلة توثيق تراث المسرح المصري (١٨٧٦- ١٩٥٢) تقديم ومراجعة: د. محمد حسن عبد الله.

- كتاب "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" للدكتورة راندا رزق.

- كتاب "الموسم المسرحي ٢٠١١- ٢٠١٤" ضمن سلسلة توثيق المسرح المصري؛ تقديم ومراجعة: د. عمرو دوارة.

ثانيًا: الحفلات الغنائية والموسيقية:

- أمسية شعرية غنائية في إطار برنامج "احتفاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافي" بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو؛ لفرقة المركز الموسيقية والشاعر محمد بهجت.

- أمسية شعرية غنائية في إطار برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" لفرقة المركز الموسيقية والشاعر محمد بهجت، وذلك بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

- أمسية فنية شعرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف؛ لفرقة الحضرة المصرية وفرقة المركز الموسيقية مع الشاعر محمد بهجت، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

- تكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين؛ تقديرًا لرحلة عطائه الفنية؛ بالمسرح القومي.

- أمسية شعرية غنائية بعنوان "فلسطين في القلب" لفرقة المركز الموسيقية والشاعر محمد بهجت، بمسرح الهناجر بمركز الهناجر للفنون.

- احتفالية لتكريم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة؛ تقديرًا لرحلة عطائه الفنية، بالمسرح القومي.

- حفل موسيقي غنائي بمناسبة احتفالات عيد الشرطة بعنوان "ليلة عربية في حب مصر"، لفرقة المركز الموسيقية، وذلك بمسرح الهناجر.

- احتفالية لتكريم الفنان القدير رشوان توفيق؛ تقديرًا لرحلة عطائه الفنية المستمرة، في إطار دور المركز لتكريم الرواد في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالمسرح القومي.

- احتفالية لتكريم اسم الفنان القدير الراحل محمود عزمي؛ تقديرًا لرحلة عطائه الفنية، في إطار دور المركز لتكريم الرواد في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالمسرح القومي.

- حفل موسيقي غنائي ضمن برنامج "هل هلالك" الذي يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال شهر رمضان المعظم؛ لفرقة المركز الموسيقية.

- أمسية دينية لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني؛ ضمن برنامج "هل هلالك" الذي يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال شهر رمضان المعظم، بمشاركة الفرقة الموسيقة للمركز.

- احتفالية لتكريم اسم الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور؛ تقديرًا لرحلة عطائه الفنية، في إطار دور المركز لتكريم الرواد في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالمسرح القومي.

- إقامة احتفالية لتكريم اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي؛ تقديرًا لرحلة عطائه الفنية، في إطار دور المركز لتكريم الرواد في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالمسرح القومي.

ثالثًا: الندوات والدراسات النقدية التفاعلية:

- دراسة نقدية لمناقشة العرض المسرحي "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح.

- دراسة نقدية لمناقشة العرض المسرحي "النقطة العميا" بمسرح الغد.

رابعًا: توثيق العروض المسرحية المصرية:

عروض البيت الفني للمسرح:

١- العرض المسرحي "ستوكمان".

٢- العرض المسرحي "بيت روز".

٣- العرض المسرحي "باب عشق".

٤- العرض المسرحي "عجيب وعجيبة".

٥- العرض المسرحي "سيدتي أنا".

٦- العرض المسرحي "طيب وأمير".

٧- العرض المسرحي "همام وعصابة الضباع".

٨- العرض المسرحي "مغامرات جيمو".

٩- العرض المسرحي "الحفيد".

١٠- العرض المسرحي "يوم عاصم جدًا".

١١- العرض المسرحي "النقطة العميا".

١٢- العرض المسرحي "كاندي كراش".

١٣- العرض المسرحي "رصاصة في القلب".

١٤- العرض المسرحي "أكتوبر الذهبي".

١٥- العرض المسرحي "السمسمية".

١٦- العرض المسرحي "حازم حاسم جدًا".

١٧- أمسية "نور النبوة".

١٨- سهرة رمضانية (فرحة رمضان).

عروض مسرح الهناجر:

١- العرض المسرحي "قرب قرب".

٢- العرض المسرحي "أنوف حمراء".

٣- العرض المسرحي "دارت الأيام".

عروض صندوق التنمية الثقافية:

١- العرض المسرحي "هاملتهن" إنتاج مركز الإبداع الفني.

٢- العرض المسرحي "بعيد عنك" إنتاج مركز الإبداع الفني.

عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة:

١- العرض المسرحي "المغامرة" إنتاج فرقة مسرح السامر.

٢- العرض المسرحي "سر حياتي" إنتاج فرقة مسرح السامر.

٣- أمسية "الدر المكنون" إنتاج فرقة مسرح السامر.

عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية:

العرض المسرحي "قمر الغجر".

عروض المعهد العالي للفنون المسرحية بمسرح الطليعة:

١- العرض المسرحي "اعترافات زوجية".

٢- العرض المسرحي "الكأس الأخير".

٣- العرض المسرحي "نصف وجه".

٤- العرض المسرحي "الشك".

خامسًا: توثيق الفعاليات الثقافية الآتية (فيديو – فوتوغرافيا):

١- فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته ال١٦ خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٢٩ حتى ٢٠٢٣/٨/١٤ بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والختام.

٢- فعاليات "احتفاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافي" بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو خلال الفترة من ٢٠٢٣/٦/٣٠حتى ٢٠٢٣/٧/٥.

٣- فعاليات افتتاح مسرح السامر بعد الانتهاء من أعمال تطويره وذلك يوم ٢٠٢٣/٧/١٦.

٤- فعاليات "صيف الإنتاج الثقافي" الذي أقامه قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٧ حتى ٢٠٢٣/٨/٣١.

فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته ال٣٩ الذي أقامه المعهد العالي للفنون المسرحية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٩/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٩/٢٨.

٦- احتفالية المسرح القومي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالمسرح القومي مساء ٢٠٢٣/٩/٢٧.

٧- فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة، بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والختام، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٥.

٨- برنامج "هل هلالك" الذي يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال شهر رمضان المعظم؛ وذلك خلال الفترة من ١٨ مارس ٢٠٢٤ الموافق ٨ رمضان ١٤٤٥ هجرية حتى ١ أبريل ٢٠٢٤ الموافق ٢٢ رمضان ١٤٤٥ هجرية.

٩- حفل ختام مسابقة "الصوت الذهبي" الدورة السابعة، الذي يقيمه صندوق التنمية الثقافية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٤، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

سادسًا: التأريخ الموثق لذكرى ميلاد ووفاة رموز وقامات مصر الفنية الأحياء والراحلين؛ بهدف تعريف الأجيال الحالية والقادمة بهؤلاء الرموز والرواد في مجالات المركز الثلاثة.

سابعًا: تسويق إصدارات المركز في مجالاته الثلاثة:

- المشاركة بمعرض الأوبرا الثاني للكتاب بساحة دار الأوبرا؛ بعرض وبيع إصدارت المركز في مجالاته الثلاثة، لنشر الوعي الثقافي والتنويري، خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٩ حتى ٢٠٢٣/٧/١٨.

- المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٥ خلال الفترة من ٢٤ يناير حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤؛ بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بصالة العرض ضمن قطاعات وزارة الثقافة، وأيضاً داخل جناح البيع الخاص بإصدارت المركز، لنشر الوعي الثقافي والتنويري.

- المشاركة بمعرض الكتاب بمبنى المجلس الأعلى للثقافة خلال شهر رمضان المعظم، وذلك خلال الفترة من ١٨ مارس حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٤؛ بإصدارات المركز المتنوعة لنشر الوعي الثقافي والتنويري.

- حفل توقيع كتاب "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال٥٥، وذلك يوم الأحد ٢٠٢٤/٢/٤.

ثامنًا: الأفلام التسجيلية:

- إعداد وعرض عدد ١٠ أفلام وثائقية للسادة المكرمين بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته ال١٦ خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٢٩ حتى ٢٠٢٣/٨/١٤، وإعداد فيلم وثائقي من فعاليات المهرجان للختام (making).

- إعداد وإنتاج فيلم تسجيلي يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق.

- إعداد وإنتاج فيلم تسجيلي يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير الراحل محمود عزمي.

- إعداد وإنتاج فيلم تسجيلي يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور.

تاسعًا: المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته ال١٦ خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٢٩ حتى ٢٠٢٣/٨/١٤؛ من خلال تنفيذ عدد من البوستارات لأفلام الفنان الكبير عادل إمام أثناء عزف مقطوعة موسيقية للفنان هاني شنودة وتصميم عدد من البانرات للفنان الكبير عادل إمام.

عاشرًا: المشاركة مع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة في الفعاليات الآتية:

١- أسبوع "أهل مصر" لأطفال المناطق الحدودية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٢٠٢٣/٨/٢٠ حتى ٢٠٢٣/٨/٢٨.

٢- الملتقى الثقافي الثاني عشر للشباب أبناء المناطق الحدودية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٩/١٨ حتى ٢٠٢٣/٩/٢٥ بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

٣- الملتقي الثالث عشر ل"ثقافة وفنون الفتاة والمرأة" خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٤ حتى ٢٠٢٣/١٠/١٣.

٤- أسبوع "أهل مصر" لشباب المناطق الحدودية بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من ٢٠٢٣/١١/٢٢ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠.

٥- الملتقى الرابع عشر لثقافة وفنون المرأة ضمن مشروع أهل مصر بمحافظة أسوان خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٢/١٥ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٥.

٦- فعاليات مشروع "أهل مصر للمرأة والفتاة" للمناطق الحدودية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/٢/٦ حتى ٢٠٢٤/٢/١٣.

٧- مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بدورته ال٢٥ خلال الفترة من ٢٠٢٤/٢/٢٨ حتى ٢٠٢٤/٣/٥؛ بمحافظة الإسماعيلية.