زيارة تعريفية.. وفد صحفي من الصين وكوريا يزور الأهرامات والمتاحف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفداً صحفياً من كبرى الصحف والمجلات بجمهوريتي الصين الشعبية وكوريا الجنوبية.

وذلك في زيارة للتعرف على المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولاسيما بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية.

جاءت هذه الزيارة التعريفية في ضوء تكليفات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالعمل على إبراز التنوع السياحي الذي يتميز به المقصد السياحي المصري لتكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، بجانب التركيز على تنويع الأسواق السياحية المستهدفة بما يساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والاستدامة السياحية، وذلك في إطار السياسة التسويقية الجديدة للوزارة.

هذا بالإضافة إلى العمل على تعظيم الاستفادة من التسويق الإلكتروني للمقصد المصري بالأسواق السياحية المختلفة من خلال استضافة ممثلي وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين الذين يتمتعون بنسبة متابعة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من الأسواق المستهدفة.

وأوضحت نرمين حنفي، مدير عام إدارة العلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن البرنامج السياحي للوفد تضمن قيامهم بجولة داخل متاحف كل من المصري بالتحرير، والقومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمصري الكبير بميدان الرماية، ومنطقة أهرامات الجيزة، بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية على متن إحدى البواخر السياحية حيث استمتعوا بسحر النيل الخالد ومشاهدة العروض الفنية والفلكلورية التي تشتهر بها الفن المصري.

كما توجهوا لمدينة الاسكندرية حيث قاموا بزيارة قلعة قايتباي، ومقابر الكتاكومب بكوم الشُقافة، ومكتبة الإسكندرية، ومتحفي المجوهرات الملكية واليوناني والروماني.

وقد أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من مواقع أثرية ومتاحف وما تضمه من مقتنيات أثرية تشهد على روعة وتفرد الحضارة المصرية العريقة، كما حرصوا على تسجيل هذه الزيارات بالتقاط الصور التذكارية لهم بكل المواقع التي قاموا بزيارتها.