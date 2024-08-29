شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الحكومة توافق على ترقية موظفى الجهاز الإدارى ممن أتموا المدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الحكومة توافق على ترقية موظفى الجهاز الإدارى ممن أتموا المدد اللازمة.. تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 .. ورئيس الوزراء: ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الأدوية.

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