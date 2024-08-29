شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2024.. اعرف نتيجتك الآن والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى 2024، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى للحصول على النتيجة برقم الجلوس.https://nategafany.emis.gov.eg/

واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى وسيتم الإعلان قريباً عنها، حيث انطلقت السبت 3 أغسطس امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعداد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا امتحانات الدور الثانى، موضحة أن هناك 197 ألف و817 طالب وطالبة أدوا الامتحانات فى الدور الثانى.

الجدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2024، بنسبة نجاح 70.9%.

وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 45 طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح 93.33٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 9738 طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح 88.۰9٪؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس عدد 1 طالبة، ومن محافظة القليوبية عدد 1 طالبة، ومن محافظة البحيرة عدد 2 طالبة، ومحافظة المنوفية 1 طالبة، ومحافظة الوادى الجديد عدد 2 طالبة، ومن محافظة الجيزة عدد 2 طالبة، ومن محافظة الشرقية عدد 2 طالبة، ومن محافظة بورسعيد عدد 2 طالبة، ومن محافظة دمياط عدد 2 طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر عدد 1 طالب، ومن محافظة الدقهلية عدد 1 طالبة، ومن محافظة أسيوط عدد 2 طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ 790625 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين 786969 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 558018 طالبا وطالبة.