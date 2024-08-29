شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة القضائية.. 108 بالإدارية العليا و1239 بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

تضمنت الحركة القضائية بمجلس الدولة، المعتمدة من المجلس الخاص منذ أيام قليله، إلحاق عدد (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإدارى، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضى الدولة.



وقد روُعى فى إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشارى المجلس، والتوطين فى الحالات التى تستوجب ذلك الأمر، فضلًا عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع فى الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.

وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائى الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التى بذلوها طيلة الفترة السابقة فى سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.